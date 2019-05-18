بعد تلقيهم تهديدات في تركيا.. السعودية تطلب من مواطنيها مراجعة سفارتها بانقرة وقنصليتها باسطنبول

وجهت المملكة العربية تنبيها عاجلا إلى مواطنيها بعد تلقيهم تهديدات في تركيا.

وأصدرت السفارة السعودية في تركيا بيانا، لمواطنيها حول تهديدهم ومنعهم من دخول منازلهم في تركيا.

وقالت السفارة في بيان، إنه ورد إليها “كثير من شكاوى المواطنين المستثمرين واستفساراتهم حول المشكلات التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، كعدم حصولهم على سند التملك (التابو) أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم دفعهم كامل قيمة العقار، وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة، وعدم تسليمهم المساكن في الوقت المحدد الذي تم الاتفاق عليه في العقود المبرمة بين المواطن والشركة العقارية”.

وأضافت السفارة أنها بناء على ذلك “توصي السفارة في أنقرة والقنصلية العامة بإسطنبول المواطنين ممن لديهم مشكلات مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار، بالتواصل أولاً مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال، وذلك لحفظ حقوق المواطنين وحمايتهم”.