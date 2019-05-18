توافق جيش الاحتلال وعصابات الارهاب على اطلاق طائرات مُسيّرة لقصف اهداف سورية قرب دمشق وروسية في حميميم
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جرينتش+2 04:41
السودان الى اين؟؟.. قوى”الحرية والتغيير” تطلق حملة عصيان مدني في عموم البلاد

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