نصر ايراني بلا حرب بعد تراجع ترامب عن عنترياته .. وخيبة امل شديدة تصيب اتباعه الخلايجة والصهاينة والمؤلفة قلوبهم
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جرينتش+2 02:56
نصر ايراني بلا حرب بعد تراجع ترامب عن عنترياته .. وخيبة امل شديدة تصيب اتباعه الخلايجة والصهاينة والمؤلفة قلوبهم

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