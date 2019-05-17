صابر الرباعي يطالب بمنح فضل شاكر فرصة جديدة بعدما اعترف باخطائه 

قال المطرب التونسي صابر الرباعي، إن الساحة الغنائية تفتقد الفنان اللبناني فضل شاكر.

وأضاف الرباعي، في مقابلة تلفزيونية، إن فضل شاكر ”فنان حساس، والفترة التي مر بها صعبة، واختياره كان خطأ كونه أدخل نفسه في متاهات، ليس له علاقة بها“.

وتابع صابر قاؤلاً: أنه ”كان على فضل شاكر، ألا يحمل سلاحًا أو يقول أي شيء عن الجيش اللبناني، وهذا نعتبره خطأ كبيرًا ارتكبه“.

وأشار إلى أنه ”عند النظر لخلفية فضل كفنان نجده قد غُرر به“، متمنيًا عودته للغناء مرة أخرى، وأن ”تُمنح له الفرصة، لأن الله يُسامح ويغفر، ونحن البشر لا بد أن نسامح ونغفر، ونفتح بابًا للصلح، لأنه اعتذر واعترف بخطئه“.

من جانب آخر، كشف الرباعي أنه رفض فرصة للتمثيل، عقب نجاح أغنيته الشهيرة ”سيدي منصور“.

وأوضح أنه عُرض عليه المشاركة في فيلم ”حب البنات“، مع الفنانة المصرية ليلى علوي، وكان سيقدم دور الطبيب النفسي، وهو الدور الذي قدمه الفنان المصري أشرف عبدالباقي، فيما بعد.

وبين الرباعي سبب رفض تجربة التمثيل وقتها، قائلًا إنه شعر أن الوقت لم يكن مناسبًا بالنسبة له ليدخل عالم التمثيل.

وكشف ”الرباعي“، أن الأغنية الوحيدة التي قدمها وندم عليها هي أغنية ”عروس البحر“، مشيرًا إلى أنه شارك بها في أحد مهرجانات تونس، وندم بعدها لأنها غير مناسبة، كما أكد أنه خاف من أغنية ”أتحدى العالم“، قبل تقديمها إلا أنها خالفت كل توقعاته.