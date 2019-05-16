تخوفاً من داء السعار.. الولايات المتحدة تمنع استيراد الكلاب من مصر

أصدرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، حظرا مؤقتا، يمنع بموجبه استيراد الكلاب من مصر، بعد تقارير بشأن 3 حيوانات من هذا النوع مصابة بداء الكلب.

ونشرت الهيئة الأميركية بيانا على موقعها الإلكتروني قالت فيه إنها أصدرت أمرا فيدراليا يحظر استيراد الكلاب من مصر، على أن يدخل الأمر حيز التنفيذ فورا.

وقالت إن الأمر جاء بعد اكتشاف 3 حالات لكلاب مصابة بالداء الذي يعرف أيضا بـ”السعار”، منذ مايو/ايار 2015، مشيرة إلى ان خطوتها تأتي لحماية الصحة العامة في البلاد.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها تخلصت نهائيا منذ هذا المرض عام 2007.

ولفتت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن داء الكلب، مميت لكل من البشر والحيوانات على حد سواء، مؤكدة أن استيراد كلب واحد مصاب قد يؤدي إلى انتقال عدوى المرض إلى البشر.

ويشمل الأمر حظر استيراد الكلاب التي تأتي من مصر، حتى تلك التي تأتي عبر بلد ثالث، في حال عاشت فيها لمدة تقل عن 6 أشهر.

وقالت الهيئة الأميركية إن هذا الأمر سيستمر، حتى تتوفر ضمانات رعاية بيطرية لمنع استيراد الكلاب المصابة من مصر.

لكن في حالة واحدة يمكن استيراد الكلاب من مصر، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي الحصول على الموافقة الخطية المسبقة منها.