بشرى للصائمين.. تراجع تأثير الكتلة الحارة اليوم وانخفاض ملموس السبت

قالت دائرة الارصاد الجويــة ان تأثير الكتلة الحارة والجافة على المملكة سيتراجع اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. وبحسب تقرير الدائرة تبقى الأجواء غدا حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية في الأنحاء الجنوبية الشرقية من المملكة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس يوم السبت لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية، وتسود أجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 34 – 19 درجة مئوية ، والمناطق الشمالية 33- 19، والمناطق الجنوبية 30 – 15 ، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 40 والصغرى 23 درجة مئوية.