“البرنسيسة بيسة” تجني على صاحبتها مي عز الدين في هذا الموسم الرمضاني

يبدو أن مسلسل الفنانة مي عز الدين هذا العام لم يحقق النجاح الذي حققته في مسلسلاتها الرمضانية في السنوات الاخيرة، اذ تواجه الكثير من الانتقادات القاسية والتعليقات الساخرة من دورها الكوميدي الذي لم يعجب بعض المشاهدين.

وفي اول خطوة للتخلص من هذه الانتقادات قامت مي بحجب خاصية وضع التعليقات على منشوراتها على تطبيق انستغرام؛ بسبب الانتقادات المزعجة التي طالتها حول شخصياتها في مسلسلها الرمضاني “البرنسيسة بيسة”.

وتعرضت مي في الحلقات الاولى من المسلسل لسيل من الانتقادات على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لافتين الى ان دور الفتاة الشعبية قدمته بشكل سيء ولا يليق بها، على عكس ادوارها الرومنسية والجدية، واصفين مسلسلها بالأسوأ. ويبدو ان هذا الامر قد ازعج مي وقررت اغلاق المجال امام الامور السيئة التي تقال عن عملها.

يذكر أن مسلسل “البرنسيسة بيسة” يعرض حاليا على قناة “الحياة”، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج أكرم فريد، ويشارك مي في البطولة النجوم بوسى، وأمير المصري، ومحمد أنور، سليمان عيد، وحسام داغر واخرين.