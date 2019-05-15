دائرة الإفتاء لا تجيز للطلاب الإفطار بسبب الامتحانات

اعلنت دائرة الإفتاء العام، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه لا يجوز للطلبة الإفطار في رمضان بأيام الامتحانات الدراسية.

وفيما يلي النص الكامل للفتوى رقم ٣١٩٨ الصادرة من دائرة الافتاء العام :

الصوم ركن من أركان الإسلام، فرضه الله على المسلمين، اذ قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة/ 183.

وقد أشار القرآن الكريم إلى الأعذار التي تبيح الفطر، حيث قال الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) البقرة/ 184.

فلا يعد تقديم الامتحانات أثناء شهر رمضان عذراً مبيحا للفطر، فلا بد أن ينوي الطالب الصيام ويشرع فيه، ويجتهد في دراسته، فإن بلغ به الأمر أثناء النهار مشقة خارجة عن المعتاد أفطر حينها، سائلين الله عز وجل لطلابنا التوفيق والنجاح. والله تعالى أعلم.