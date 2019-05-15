حلا شيحة تعترف ان طلاقها مؤلم لانه مزق شمل اطفالها

فتحت الفنانة حلا شيحة قلبها، لأول مرة، بعد طلاقها، وكشفت عن تفاصيل مؤلمة حول فراقها لابنتيها، بسبب إقامتهما مع والدهما في كندا، فيما تحتفظ هي بطفليها الأصغر سنًا.

وقالت “حلا”، خلال لقائها ببرنامج “حلوة رمضان”، إن لحظة سفر ابنتيها إلى كندا أوجعت قلبها بشدة، وإنها ظلت تبكي بشدة في المطار، مضيفة أن قرار بقاء البنات مع والدهما جاء من أجل مصلحتهما.

وأعربت عن حزنها وافتقادها الشديد لابنتيها، مشيرة إلى أنها عندما قررت الطلاق وبدء حياة جديدة، كانت تعلم أن هناك تغييرات ستطرأ على حياتها.

كما أوضحت “شيحة” أن حزنها على فراق ابنتيها وكل المواقف الصعبة التي تمر بها في حياتها، تجعلها أكثر إصرارًا على النجاح في عملها، مشددة على أنها ستكون حريصة على بقاء علاقتها جيدة مع طليقها من أجل أبنائها.

يذكر أن حلا شيحة تشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل “زلزال” مع الفنان محمد رمضان، وهنادي مهنى، ومنى عبد الغني، وماجد المصري، وإخراج إبراهيم فخر.