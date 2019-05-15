اين مخافة الله في رمضان.. إتلاف مواد غذائية في مأدبا غير صالحة للاستهلاك

اتلفت لجنة الصحة والسلامة العامة في مأدبا خلال جولاتها امس الثلاثاء 488 لترا من زيت القلي في عدد من المطاعم بسبب استخدامها اكثر من مرة وعدم صلاحيتها للاستهلاك.

وقال رئيس اللجنة مساعد محافظ مأدبا الدكتور راكان العدوان، ان اللجنة أتلفت 68كيلو غراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك شملت اللحوم والدواجن والاجبان .

واضاف لـ (بترا) انه تم اتلاف 67 كيلو غراما من العصائر الذي تم تصنيعها بظروف صحية غير ملائمة .

وأشار العدوان، الى أن اللجنة تعمل بشكل مكثف في شهر رمضان المبارك من أجل تقديم غذاء سليم للمواطنين.