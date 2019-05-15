النخالة يعتب على العمادي باعتباره قد تجاوز مهمته الإنسانية

طالب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، المبعوث القطري محمد العمادي، بتقديم الاعتذار للمقاومة الفلسطينية، على التصريحات التي أدلى بها أمس، والتي حمل فيها حركة الجهاد الإسلامي المسؤولية عن التصعيد الأخير.

وقال النخالة في تصريح صحفي :” إننا شكرنا قطر على تقديمها المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ؛ولكن هذا لا يعني أن نقبل تصريحات المبعوث القطري التي تجاوز فيها مهمته الإنسانية “.

وأكد النخالة على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وعدم السماح للعدو الصهيوني أن يتغول على شعبنا الفلسطيني، رافضاً التصريحات التي أدلى بها “العمادي” بحق المقاومة الفلسطينية التي تجاوز فيها مهمته الانسانية، ووزع فيها شهادات حسن سير وسلوك.

وشدد النخالة على رفضه بأي حال من الأحوال تصريحات العمادي غير المسؤولة، من المندوب القطري وطالبه بالاعتذار على هذا التدخل.

يشار إلى أن السفير العمادي، كان قد حمل حركة الجهاد الإسلامي مسؤولية التصعيد الأخيرة في قطاع غزة: وقال: “ان حركة حماس وإسرائيل غير معنيتين بالتصعيد، وقدم الشكر للمبعوث الأممي نيكولا ميلادينوف على جهوده في التوصل لتهدئة.