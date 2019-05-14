عن 97 عاماً.. وفاة دوريس داي نجمة هوليوود التي سحرت جيل الخمسينات

توفيت الممثلة والمغنية الأمريكية دوريس داي، التي كانت إحدى أشهر نجمات شباك التذاكر في الخمسينيات والستينيات، يوم امس الاثنين عن عمر يناهز 97 عاما.

وقالت المؤسسة التي تحمل اسمها إن داي، التي لعبت أدوار البطولة أمام مشاهير مثل روك هدسون وكاري جرانت، توفيت في منزلها بمنطقة كارميل في ولاية كاليفورنيا بعد نوبة التهاب رئوي.

وبنت داي صورتها كفتاة ”بريئة ومحبوبة“ في سلسلة من الأفلام الرومانسية الكوميدية مثل ”حديث الوسائد“ (بيلو توك) والذي نالت عنه ترشيحا لجائزة الأوسكار وفيلم ”لمسة المنك“ (ذا تاتش أوف مينك).

كما أنها صاحبة أغان شهيرة مثل (كي سيرا سيرا) والتي أصبحت الأغنية المرتبطة باسمها، رغم أنها ترددت في تسجيلها في بادئ الأمر.

لكن حياتها الشخصية لم تكن وردية كما كان الحال في أفلامها، فقد تزوجت أربع مرات وطلقت ثلاثا وترملت مرة، كما عانت من انهيار عصبي بالإضافة لمشاكل مالية بعد أن بدد أحد أزواجها أموالها.

وقد سارع المشاهير لنعيها. وقال بول مكارتني نجم فريق البيتلز السابق إن داي كانت ”نجمة حقيقية“ قلبها من ذهب.

وقال في موقعه على الإنترنت ”سأفتقدها لكن سأظل أتذكر ابتسامتها المشرقة وضحكها الذي تنقله للآخرين“.

وكتب المغني المخضرم توني بينيت في صفحته على تويتر ”كانت صديقة رائعة لنا وسيدة محبوبة وموهوبة للغاية. سنفتقد ابتسامتها الجميلة“.