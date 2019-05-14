شعار الجيش السوري حالياً : "لا بد من تحرير ادلب مهما طال المدى وعظمت التضحيات"
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عالم مهبول.. تغريم حمامة في المانيا وبطة بسويسرا لتجاوزهما السرعة المقررة!

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