سر قديم.. اثرياء السعودية يدعمون ابن لادن بمليون ريال شهرياً

كشف القيادي في تنظيم القاعدة الارهابي علي الفقعسي، عن الطريقة التي كان يتم بها جمع الأموال في السعودية، وإرسالها إلى زعيم تنظيم “القاعدة” بن لادن في أفغانستان، مشيرا الى ان قيمة التبرعات من السعودية تصل الى مليون ريال شهريا.

وأقر الفقعسي المحكوم عليه بالسجن 45 عاما، بأنه كان يشرف ويشاهد أموالا ترسل إلى بن لادن شهريا تصل قيمتها إلى مليون ريال سعودي.

وأفاد المدان في قضايا إرهاب، بأن المسؤول المالي والإعلامي لتنظيم “القاعدة” ويدعى يوسف العييري، كان يجمع الأموال لتنظيم “القاعدة” من التجار في المملكة.

وبشأن طريقة إيصال هذه الأموال إلى بن لادن في أفغانستان، كشف الفقعسي أن أناسا من باكستان معروفين لهم، كانوا يأتون إلى السعودية للعمرة، وكانت الأموال تسلم لهم لإيصالها إلى زعيم تنظيم “القاعدة”.