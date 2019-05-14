اصابة 7 اشخاص بضيق تنفس نتيجة حريق شقة بمنطقة الجبيهة

أصيب سبعة أشخاص بضيق في التنفس اثر استنشاقهم للغازات المنبعثة عن حريق شب داخل شقة تقع في الطابق الثاني لعمارة مكونة من ثلاثة طوابق في منطقة الجبيهة، مساء أمس.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، أن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان قد تعاملت مع الحريق، حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى باقي الشقق المجاورة، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لخمسة من المصابين في موقع الحادث في حين تم إسعاف ونقل إصابتين إحداهما إلى مستشفى الجامعة الأردنية والأخرى إلى مستشفى البشير الحكومي وحالة المصابين العامة بسيطة.