وتقدّرون وتضحك الاقدار.. العريان يتوعد مبارك بالانتقال من السجن للقبر/ فيديو

نشر في موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” مقطع فيديو لحوار مثير جمع عصام العريان، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، وعمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية.

ويظهر العريان في المشهد الذي صور وقت رئاسة محمد مرسي، وهو يقول ردا على مطلب بإطلاق سراح الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك: “مبارك لن يخرج من السجن، انتهت.. من النقالة إلى القبر”.

وجرت أحداث هذا الحوار المثير حين كان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وكبار قيادات الحزب الوطني، يحاكمون بعدة تهم من بينها الكسب غير المشروع، وكان يحضر الجلسات على نقالة بسبب مرضه.