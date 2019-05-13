صرف نصف مليون دينار للاسر والايتام المنتفعين من صندوق الزكاة

وافق مجلس ادارة صندوق الزكاة في اجتماع برئاسة رئيسه وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبدالناصر أبو البصل على صرف نصف مليون دينار للأسر والأيتام المستفيدين من صندوق الزكاة برواتب شهرية.

وقال ابو البصل خلال الاجتماع، ان هذا القرار يأتي بالتزامن مع الشهر الفضيل ضمن سياسات الصندوق والمتمثلة بحق الفقراء في الاحتفال والشعور بأجواء العيد كغيرهم من ابناء الوطن، مشيرا الى انه واستجابة للتوجيهات الملكية ومن خلال مبادرة “افطارك علينا”، سيقدم الصندوق قسائم شرائية للعائلات المحتاجة قيمتها خمسون دينار لشراء مواد تموينية من فروع المؤسسة الاستهلاكية المدنية في المملكة، كما سيتم ايداع خمسين دينارا عيدية للأسر والايتام المنتفعين من الصندوق من خلال ارقام حساباتهم لدى البنك الاسلامي الاردني نهاية الشهر الحالي.

ووافق المجلس كذلك، بحضور امين عام وزارة الاوقاف المهندس عبدالله العبادي ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات والحاج حمدي الطباع وأمين عام وزارة التنمية بالوكالة محمد السوالقة والمحسن محمد غازي ابو صوفة، بالإضافة لمدير عام بنك صفوة سامر التميمي، على اقامة احتفالات بيوم اليتيم في العالم الاسلامي الذي يصادف في الخامس عشر من رمضان، وفي جميع محافظات المملكة تحت رعاية الحاكم الاداري، وسيتم خلاله توزيع الهدايا والعيديات على المشاركين.