بعد اعلان الامارات عن تعرض 4 سفن تجارية لاعمال تخريبية.. السعودية تعترف ان ناقلتي نفط تخصانها ضمن هذه السفن
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جرينتش+2 06:27
تمهيداً لتحرير ادلب.. الجيش السوري يواصل تطهير آخر مناطق ريف حماة من التنظيمات الإرهابية

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