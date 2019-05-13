“الملتقى الوطني” يرى ان التعديل الحكومي يحمل رائحة الأحكام العرفية

اصدر الملتقى الوطني للأحزاب والقوى القومية واليسارية اليوم البيان الصحفي التالي، حول رؤيته للاوضاع الاردنية الراهنة..

توقف الملتقى الوطني أمام المستجدات السياسية على الصعيد المحلي وسجل الموقف التالي:

_ يعتبر الملتقى الوطني أن التعديل الحكومي جاء لتكريس ذات النهج والسياسات التي أوصلت البلاد لأزمة عميقة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية نعيش نتائجها وتداعيتها في واقعنا الراهن، واستمرار الحكم بسياسة التجاهل وإدارة الظهر لمطالب القوى الشعبية بضرورة تغيير النهج السياسي والاقتصادي لوضع البلاد على سكة الإصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي، وبنفس الوقت حمل هذا التعديل مؤشرات بالعودة للحقبة العرفية وتشديد القبضة الأمنية في مواجهة القوى الشعبية.

ويؤكد الملتقى الوطني على رفضه وإدانته لتصاعد حملات القمع والاعتقال السياسي والتضييق على الحريات العامة والعودة لسياسة زوار الليل واستخدام العنف بحق المعتقلين وعائلاتهم، هذه الحملات التي تمت تجربتها سابقاً والتي لم تنتج الا مزيداً من تأزيم الوضع الداخلي وتعميق حالة الاحتقان الشعبي.

وأضاف الملتقى يقول، أن هذا التعديل والتغييرات الإدارية جاءت في ظل استحقاقات سياسية خطيرة على الأردن والقضية الفلسطينية والأمة العربية، كانت تتطلب من الحكم إعادة النظر بكل السياسات الداخلية وتحصين الحالة الوطنية من خلال خطوات جدية لمعالجة الأزمة المستفحلة، والشروع في عملية تغيير حقيقي وجوهري في النهج السياسي والاقتصادي وبما يساعد على خلق جبهة قوية لمواجهة الضغوط والمخاطر، وإعادة النظر بكل التحالفات السياسية التي ثبت أنها لا تخدم المصالح الوطنية العليا للدولة الأردنية وتضع البلاد أمام مخاطر حقيقية.

_ يدين الملتقى الوطني قيام رئيس بلدية الكرك بممارسة التطبيع مع الصهاينة الذي يتنافى مع تاريخ الكرك وأهلها، والتي ما كانت يوماً الا وطنية وعربية الانتماء والهوية، ويتوجه بالتحية للقوى والفعاليات الحزبية والنقابية والشعبية في مدينة الكرك على موقفها الرافض لهذا السلوك الذي لا يمثل المدينة وأهلها.

_ يدعو الملتقى الوطني جماهير شعبنا العربي الأردني وقواه السياسية والنقابية والشعبية الى العمل على بلورة رأي عام شعبي رافض لصفقة القرن ووضع الآليات لتشكيل تيار وطني عريض للتصدي لمؤامرة صفقة القرن ونتائجها وتداعياتها.

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