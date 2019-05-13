الفنان الكويتي نبيل شعيل يكشف تفاصيل لقائه بملك البوب جاكسون

كشف الفنان الكويتى نبيل شعيل، عن تفاصيل وكواليس اللقاء الذى جمعه مع ملك البوب الأمريكى مايكل جاكسون الذي توفي في 25 يونيو/حزيران 2009).

وأوضح الفنان الكويتى نبيل شعيل، خلال استضافته فى إحدى البرامج الرمضانية، أن العديد من جمهوره فى العالم العربى، عندما رأى صورته مع ملك البوب مايكل جاكسون، ظن أن الصورة “مفبركة” أو تم تصميمها من خلال “الفوتوشوب” ولم يصدق أنه التقى بملك البوب.

وذكر نبيل شعيل أن الأمير وليد بن طلال، كان قد نظم “عزومة” لعدد من الشخصيات البارزة، فى إحدى الفنادق، وكان هو من بين المدعوين، وحينها رأى مايكل جاكسون.

وحول انطباعه وما يذكره عن مايكل جاكسون، الذى كان قريبا منه كما تبين الصورة، أشار نبيل شعيل إلى أن ما لا يعرفه الكثيرون عن ملك البوب، أنه إنسان خجول جدا، بالإضافة إلى أنه قليل الكلام، إلا أنه حينما يصعد المسرح “يأكله” ويتحول إلى وحش فى حركته وكيفية سيطرته عليه.

نبيل شعيل، فنان كويتى، من مواليد الأول من يناير 1962 (57 سنة) بدأ نجاحه من خلال أغنية وألبوم “سكة سفر” عام 1982، وكانت أغنية سكة سفر من ألحان الراحل راشد الخضر وكلمات عبد اللطيف البناى.

ويمتلك نبيل شعيل فى رصيده الفنى اليوم أكثر من 26 ألبوم غنائى خلال مشواره الفنى الممتد منذ 1980.

اما مايكل جاكسون، فهو مغنٍ وممثل وملحن وراقص ومنتج أغانى ومصمم رقصات ومخرج وكاتب كلمات ورجل أعمال وناشط حقوقى أمريكى لقب بملك البوب. ولد فى 29 أغسطس 1958، غارى، إنديانا، الولايات المتحدة، ورحل عن عالمنا فى 25 يونيو 2009، هولمبى هيلز، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.