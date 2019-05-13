السفير العمادي ونائبه يصلان غزة للاشراف على توزيع المنحة القطرية

وصل السفير القطري “محمد العمادي” وتائبة خالد الحردان، إلى قطاع غزة فجر اليوم الاثنين، عبر حاجز “بيت حانون – ايرز”.

وأفاد إعلام معبر بيت حانون “ايرز”، أنّ وفد قطري رفيع المستوى يضم السفير القطري “محمد العمادي “ونائبه “خالد الحردان” و “عبد الله الطوالبة” من اللجنة القطرية إلى قطاع غزة وصل فجراً، عبر حاجز بيت حانون إلى قطاع غزة.

وكانت قناة “كان” العبرية، أوضحت أن السفير القطري محمد العمادي، سيصل إلى غزة، وكذلك المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، وبالتزامن مع إدخال أموال المنحة القطرية.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الأموال ستخصص لتمويل السولار القطري والمشاريع التشغيلية للفقراء، وسيستثنى منها فئة الموظفين في القطاع.

وبيّنت أن آلية الصرف ستكون مغايرة عما كانت عليه سابقاً، حيث ستتم عبر أحد البنوك المحلية ومن خلال مؤسسة قطرية لها مكتب في غزة.