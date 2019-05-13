إحباط تهريب (200) الف حبة مخدرة وضبط المتورطين من جنسية عربية

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن معلومات وردت للعاملين في قسم مكافحة مخدرات المفرق حول نية شخصين من جنسية عربية تجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة وتهريبها بواسطة مركبة شحن عبر أحد المعابر الحدودية إلى إحدى دول الجوار عن طريق إخفائها داخل أحمال من الأثاث، حيث بوشر بتتبع تلك المعلومات لإلقاء القبض على الشخصين وضبط ما بحوزتهما من حبوب مخدرة.

وأضاف الناطق الإعلامي أن التحقيقات قادت لتحديد مكان تواجد هذين الشخصين حيث جرت مداهمتهما والقي القبض عليهما ، وضبط احمال من الاثاث بحوزتهما ، وبتفتيش تلك الاحمال عثر بداخلها على ٢٠٠ الف حبة مخدرة أخفيت بطريقة محكمة، والتحقيقات مستمرة.