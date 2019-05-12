متذرعاً بالدين.. الداعية المصري خالد الجندي يُحرّم شتم إسرائيل/ فيديو

حض الداعية الإسلامي المعروف خالد الجندي معشر المسلمين، خلال لقاء تلفزيوني له مع اثنين من علماء الأزهر عبر فضائية “DMC” المصرية، على عدم توجيه الشتائم إلى إسرائيل لأن هذه الكلمة في الأصل هي اسم نبي وله مكانة خاصة في الإسلام.

وتابع الداعية أن “على المسلمين في الأساس ألا يشتموا أحدا”.

يذكر ان كلمة “إسرائيل” في اللغة العربية تعني عبد الله، وقد أطلقت على النبي يعقوب بن النبي إسحق.

واستدرك الداعية خالد الجندي بقوله: “إن النهي عن شتم الكلمة يأتي بمعزل عن الموقف من دولة إسرائيل”. وشدد في الوقت ذاته على “حالة العداء مع إسرائيل حتى تعيد المسجد الأقصى في القدس”.