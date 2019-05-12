في مؤشر على فلاسها.. مسلسل لبناني يتفوق على دراما رمضان المصرية

حظى مسلسل 5 ونص اللبناني على مشاهدة عالية من الجمهور المصري رغم أن الساحة الدرامية المصرية تشهد عرض عشرات المسلسلات ، حيث حصل المسلسل على إشادة كبيرة من المصريين.

وأكد رواد موقع التدوين الاجتماعي تويتر من المصريين أن جذب المشاهد المصري لعمل لبناني في رمضان أمر ليس سهلا، لافتين إلى أن الإيقاع الدرامي وأداء أبطال العمل نادين نجيم وقصي حولي كانا سببا في تحقيق نسب مشاهدة عالية.

وتدور أحداث المسلسل حول الطبيبة بيان التي يقع في غرامها غيمار ابن احد رجال السياسة المهمين في لبنان و يلاحقها من أجل الوصول إليها، بينهما هي شخصية متحفظة وتتهرب منه.