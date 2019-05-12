شاب وقح يتحرش بفتاة سعودية في الدمام خلال الشهر الفضيل/ فيديو

أثار مقطع فيديو وثق عملية تحرش جديدة، في مدينة الدمام شرقي السعودية، ضحيتها فتاة ترتدي العباءة السوداء ومنقبة، غضبا بين مواطني المملكة.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وتظهر في الفيديو فتاة منقبة داخل بقالة، وقد عمد أحد الموجودين في البقالة للالتصاق بجسمها خلال خروجها من المكان وسط صدمة واضحة بدت عليها من فعلته.

وأثارت هذه الواقعة غضب المواطنين والمدونين، الذين تناقلوا مقطع الفيديو، وطالبوا بالقبض على المتحرش، الذي تظهر ملامح وجهه بوضوح.

ولم يصدر تعليق رسمي من النيابة العامة السعودية حول الحادثة وما إذا كانت قد فتحت تحقيقا في هذا الغرض كما وقع في حوادث أخرى كهذه.

هذا وكان النائب العام السعودي قد تفاعل بسرعة مع حادثة مشابهة وقعت الأسبوع الجاري، وأصدر أمرا بسرعة القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع يتحرش بفتاة داخل سيارتها.

فيديو

شخص يتحرش بفتاة داخل بقالة في الدمام. pic.twitter.com/XvFfnlXhRm — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) May 11, 2019