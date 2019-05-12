بعد تطهير ريف حماة.. الجيش السوري يتقدم لتحرير ادلب بدعم روسي وامتناع تركي عن مواجهته

قال الخبير السياسي والاستراتيجي السوري علاء الأصفري، إن الجيش العربي السوري سيكمل عمليته العسكرية، من أجل تحرير مناطق ريف حماة من الإرهابيين، بعد سقوط الخط الدفاعي في ريف حماة الشمالي.

وشدد “الأصفري” لـ”راديو سبوتنيك” الروسي على ضرورة أن يكون هناك بداية حقيقية للمعارك في ريف إدلب، خصوصا بعد دخول الجيش السوري إليها من جهة ريف حماة الغربي.

واستبعد الأصفري حدوث مواجهة بين الجيش السوري وأنقرة، “وذلك لأن روسيا هى التي تساند وتدعم الجيش العربي السوري من الناحية الإستراتيجية لتطهير هذه المناطق من البؤر الإرهابية، وبالتالي تبدي أنقرة احتجاجا فقط”، مشيرا إلى أن أنقرة قامت بسحب كل نقاط المراقبة لديها لأن قرار الجيش العربي السوري وحليفتها روسيا لا يمكن لأنقرة أن تتصدى له أو تواجهه.

“وبالنسبة لتأثير العمليات العسكرية على مسار آستانا”، قال الأصفري “إن تأثيراتها ستكون إيجابية، خاصة وأن الجيش العربي السوري يقوم باستئصال ما تبقى من جبهة النصرة الإرهابية وعندما يتم التخلص من هذه الجماعات الإرهابية كالنصرة والإيجور وغيرها وعودة المقاتلين الأجانب إلى بلادهم، وقتها يمكن أن تتم تسوية و إقامة حوار سوري سوري مع باقي المسلحين الذين يعتبرون فصائل محلية وبالتالي قد يساهم ذلك في تعزيز مسار آستانا.

وتابع: “أنه على ما يبدو هناك تنسيق بين تركيا وروسيا في هذه المسألة، لأن تركيا تبدو سعيدة بالقضاء على فصائل جبهة النصرة في هذه المنطقة التي لا تستجيب للأوامر التركية في الوقت الراهن”.

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