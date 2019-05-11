يتضمن عبقريات ابو مازن.. فرض كتاب “قدوتنا رئيسنا” على المدارس بالضفة

أطلقت وزارة التربية والتعليم في الضفة الغربية المحتلة كُتيب “قدوتنا رئيسنا” الذي يتضمن اقتباسات من كتب الرئيس محمود عباس، ضمن مبادرةٍ بعنوان “لأجل فلسطين نتعلم”.

المبادرة جاءت من أجل تدريس طلبة المدارس في فلسطين هذه الاقتباسات بهدف “إبراز الهوية الوطنية وإحداث التطوير والتغيير المنشود” وفق القائمين على المبادرة.

وقال وزير التربية مروان عورتاني، إن الوزارة ملتزمة بطباعة هذا الكتيب وتعميمه على كافة مدارس الوطن، مضيفًا أن تدريس طلبة المدارس هذه الاقتباسات مبادرة مهمة لتنمية مهاراتهم الإبداعية لإبراز الهوية الوطنية وإحداث التطوير والتغيير المنشود.

وبيّن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أن طباعة الكتيب جاءت بقرارٍ من الرئيس محمود عباس وأن يتم توزيعه على كافة المؤسسات التعليمية في الوطن.

الخطوة أثارت حفيظة مواقع التواصل الاجتماعي بأن الخطوة تمثل سيراً على خطى الأنظمة الديكتاتورية، الأمر الذي دفعهم لاستنكار تصريحاتٍ للرئيس حول التنسيق الأمني ورفض المقاومة المسلحة وتساءلوا إن: “كان الكتيب سيتضمن مثل هذه التصريحات”.

فقد كتب رامي زبيدة على صفحته الشخصية في فيس بوك “يا هل ترى كتيب قدوتنا رئيسنا الذي تنوي وزارة التربية والتعليم تدريسه لطلابنا سيتعلم منه طلابنا اقتباسات من وصف الشهيد ب ” القاتل ” بعد أن ضحّى بروحه لنكمل الدرب ونكونَ أعزة كرماء .. وهل سيتعلمون منه ان التنسيق الامني مع الاحتلال مقدس وان رئيسهم يعيش تحت بساطير الاحتلال كما قال واي قدوة هذا الذي تنازل عن صفد ..”.

اما لبنى أبو جهل فكتبت على صفحتها في فيس بوك ساخرة من كتيب قدوتنا رئيسنا “مش معنى إنه خلصنا مدارس يعني إنه العلم بخلص أو إنه رح نوقف نتعلم لهيك بنبدأ يومنا بأول اقتباس من كتيب “قدوتنا رئيسنا” وبنقول:

“المرأة هي نصف المجتمع بس هيا النص الأشطر والأحلى دروس في تمكين المرأة ولكنكم تحبون الكفار “.

.أما “صفحة مش هيك” على فيسبوك فعلقت ساخرة ” وزارة التربية والتعليم تُطلق كتيب “قدوتنا رئيسنا” الذي يستلهم اقتباسات للرئيس محمود عباس لتدريسها لطلبة المدارس، الله عليك يا قدوتنا يا فخر العرب”.