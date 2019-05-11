هكذا اصبح بشار الاسد فلسطينياً بعدما ولد امس الاول في نابلس

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، صورة شهادة ميلاد طفل فلسطيني اطلق والده فراس ذياب من نابلس عليه اسم “بشار الأسد”، محبة وتيمناً بالرئيس السوري.

فمنذ بدء الحرب على سوريا عام 2011، التي كان احد أهدافها ابعاد سوريا عن القضية الفلسطينية، تجلت صورة الرئيس السوري بشار الأسد لدى أوساط الشعب الفلسطيني والعربي كبطل قومي رفض استسلام أمام مؤامرات الأجانب أوالتخلي عن القضية الفلسطينية، وصمد حتى افشال كافة المخططات الغربية.

وكان الفلسطيني علاء الريماوي من مدينة رام الله في الضفة الغربية، قد اطلق اسم بشار الأسد على ابنه الذي رزق به عام 2017.

وقال الريماوي إن حبه الشديد للرئيس الأسد هو ما دفعه لتسمية ابنه بشار.