سرايا القدس تؤكد انها ستبدأ من حيث انتهت المعركة الاخيرة اذا لم يلتزم العدو بالتفاهمات/ فيديو

أكد الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة أن المقاومة الفلسطينية ستبدأ من حيث انتهت في المعركة الأخيرة في حال عدم التزام العدو بتفاهمات الهدوء، موضحاً “أنها تراقب عن كثب تنفيذ العدو الصهيوني لما تم التوصل إليه من تفاهمات وأيديها قابضةٌ على الزناد”.

وفي مؤتمر صحافي، كشف أبو حمزة عن بدء وحدات التصنيع منذ اللحظة الأولى لتوقف المعركة تعويض ما تم إطلاقه من صليات صاروخية، مؤكداً أنها ستكون خلال أيام في عهدة الوحدة الصاروخية وملقمة في مرابضها.

وقال أبوحمزة “أراد العدو التوصل خلال المفاوضات التي كانت تدار في القاهرة إلى تهدئة مقابل تهدئة، وهذا ما رفضته قيادة المقاومة قطعاً حتى وصل المطاف إلى إذعان قيادة الاحتلال لمطالب الشعب وقيادته على وقع ضربات المجاهدين في عمليات الكورنيت والصواريخ ذات القدرات التدميرية الكبيرة”.

ولفت إلى أن إدخال المقاومة للصاروخ الجديد (بدر 3) الذي ضرب مدينة عسقلان المحتلة للخدمة العسكرية، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على تطور لافت في قدرات التصنيع العسكري لسرايا القدس.

وبيّن أن هذا التطور اللافت في قدرات المقاومة ما كان لولا دماء مجاهدي وحدة التصنيع والعقول الفذة لمهندسي السرايا، بالإضافة لدعم محور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية في إيران التي ما بخلت عنّا يوماً في كافة المجالات.

وأشار الناطق لسرايا القدس إلى ما تحقق من انجازات ميدانية عديدة في المعركة، قائلاً:”هذه الانجازات ما كانت لتكون لولا تشكيل الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة والتواصل القائم بين سرايا القدس وكتائب القسام قبل التصعيد وكذلك التنسيق والعمل المشترك الذي كان بيننا على مستوى الحدث”، مجدداً التأكيد على أن الشعب الفلسطيني قد اتخذ قراراً لا رجعة عنه وهو كسر الحصار الظالم مهما كلف ذلك من ثمن.‎

