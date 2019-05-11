معلومات واسرار مثيرة يرويها الامام الصادق المهدي حول "ليلة القبض على الرئيس عمر البشير"
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جرينتش+2 12:27
الجيش السوري يحقق اليوم انجازاً مهماً بتحريره بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي/ فيديو

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