أحمد سعد يتهم عمرو دياب بالسرقة ولا يعتبر تامر حسني نجم الجيل/ فيديو

اتهم المطرب المصري أحمد سعد الفنان عمرو دياب بسرقة أغنية ”يا ناسي وعدك“ منه، مؤكدًا أنها أغنيته وسمعها الهضبة وأعجب بها، لكنه توجه للمؤلف والملحن وسرقها منه.

وتم توجيه سؤال لسعد، أثناء استضافته ببرنامج ”شيخ الحارة“، يقول: ”بتخاف من عمرو دياب، وأخذ منك أغنية يا ناسي وعدك وأنت سكت؟“، ليفاجىء أحمد سعد الجمهور قائلًا: ”فنان كبير وله احترامه، لكنه أخد مني الأغنية بالفعل، كانت أول أغنية أعملها في حياتي“، مضيفًا: ”هو سمعها في الاستديو وعجبته وقالي أغنية حلوة وكلم الشاعر والملحن من ورايا وأخدها“.

وعن نصيحة شقيقه الفنان عمرو سعد له بعدم زواجه من سمية الخشاب، رد الفنان سعد: ”بلاش عمرو أخويا، بجد علشان معملش رد فعل مش تمام، علاقته بزمايله ملهاش علاقة بحياتي، مندخلش عمرو في الموضوع“، موضحًا أنه ”كان الزوج السادس للفنانة سمية الخشاب وأنها تزوجت 5 رجال قبله، رافضًا فكرة الرجوع إليها أو إلى ريم البارودي نهائيًا“.

وهاجم سعد الفنان تامر حسني قائلًا: ”ليس هناك شخص يطلق عليه نجم الجيل لأنه يظلم زملاءه وأنا واحد منهم، إزاي تبقى نجم الجيل في الموسيقى وأنا موجود؟“.

وحول البرنامج الذي قدمه مع الفنان سعد الصغير، قال سعد: ”لم يكن ذلك البرنامج الذي تم الاتفاق عليه منذ البداية“، موضحًا: ”كنا بنحاول نعمل برنامج بين الغناء الطربي والفن الشعبي الأصيل، والبرنامج كان اسمه سعد وسعد، وسعد الصغير لم يُفرض علي“، مشيرًا إلى أن ”سعد شخصيته طغت على البرنامج كله وعليا أنا كمان، وده مش تقليل منه بس هو لون وأنا لون، والبرنامج كله قلب تجاه سعد الصغير“.

يذكر أن أحمد سعد أثار جدلًا واسعًا باستضافته في البرنامج، حيث أذيعت حلقته على جزأين، خرج فيها عن صمته بشأن مدة زواجه من ريم بارودي، التي أكد أنها كانت 6 أيام فقط، وغيرها من التصريحات الصادمة.