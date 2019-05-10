إسعاف متهم بقضية الدخان للعناية المركزة في مستشفى حكومي

عمان _ (بترا)

قال رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، إن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أسعفت نزيلاً لديها متهماً بقضية الدخان، إلى العناية المركزة في مستشفى حكومي، لإصابته بتعب في قلبه وارتفاع بالسكري.

وكانت المحكمة قد استمعت حتى اليوم، إلى 14 شاهد إثبات نيابة عامة؛ في قضية الدخان التي تضم 29 متهما؛ منهم ستة متهمين فارين من وجه العدالة؛ وواحد توفي أمس الأول، و24 شركة منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية؛ وشركتين اثنتين مسجلتين باسم شاهدين اثنين من شهود إثبات النيابة العامة البالغ عددهم 141 شاهد إثبات نيابة عامة.

وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم الـ21 المسندة للمتهمين التي منها 8 جنايات و13 جنحة .