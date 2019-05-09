طلال ارسلان يؤكد ان العلاقة مع وليد جنبلاط مقطوعة بعدما انكر لبنانية مزارع شبعا وتجاوز كل المحرمات الوطنية
أهم العناوين
جرينتش+2 05:28
يا جبل ما يهزك ريح.. إسرائيل تحمّل الوفد المصري رسالة تهديد باغتيال قادة ”حماس“ و“الجهاد“

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني