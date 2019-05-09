يا جبل ما يهزك ريح.. إسرائيل تحمّل الوفد المصري رسالة تهديد باغتيال قادة ”حماس“ و“الجهاد“

وجهت إسرائيل رسالة تحذيرية شديدة اللهجة إلى حركة ”حماس“ والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مفادها عودة سياسة الاغتيالات لقادة وزعماء الفصائل في حال استمر تصنيع الصواريخ الفلسطينية في القطاع.

وكشفت القناة العبرية 13، اليوم الخميس، أن إسرائيل قد سلمت مصر رسالة لإيصالها إلى ”حماس“ تفيد بأنها لن تسمح باستمرار الأجنحة المسلحة للفصائل في تطوير صواريخها.

وشددت إسرائيل في رسالتها على أنه في حال استمر جناح ”حماس“ المسلح في تطوير صواريخ ”أرض – أرض“ فإن إسرائيل سترد بعمليات اغتيال منتقاة تستهدف فيها مسؤولين كبارًا في ”حماس“ .

وقالت القناة العبرية إن إسرائيل هددت أيضًا حركة ”الجهاد الإسلامي“ التي تواصل تطوير صواريخ ”بدر 3“ التي تم استخدامها في جولة التصعيد الأخيرة، كما أعلنت في فيديو نشرته أمس عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الرسالة التهديدية، فإن إسرئيل أكدت أنها لن تسمح لمثل هذه الخطوة بالمرور، نظراً لأنها تمثل تغييرًا هامًا في معادلة القوة في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويصل الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، اليوم الخميس، لمتابعة تطورات ملف التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في أعقاب التصعيد العسكري الأخير الذي استمر 3 أيام قبل إعلان وقف إطلاق النار بوساطة مصرية.

وقال مصدر مقرب من الوفد الأمني لوكالة ”معًا“ الفلسطينية، إن وفد المخابرات المصرية سيصل بعد ظهر الخميس، للإشراف على تنفيذ تفاهمات التهدئة ولمنع اندلاع مواجهة جديدة.

وسيلتقي الوفد قيادات حركة حماس وربما الفصائل الفلسطينية قبل ساعات من جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار.

وكانت “سرايا القدس”، الجناح المسلح لحركة “الجهاد الإسلامي”، قد أعلنت، الأربعاء، أن دخول صاروخ “بدر 3” الخدمة يؤكد تطور التصنيع العسكري للمقاومة في غزة ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على تطور لافت في قدرات التصنيع العسكري في سرايا القدس”.