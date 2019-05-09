لكي تتفادى الجفاف في رمضان.. اليك هذه النصائح الطبية

نبدأ شهر رمضان الكريم كل عام بالكثير من الاستعدادات والتجهيزات التقليدية. وبما أن الجسم يحتاج إلى الكثير من السوائل خصوصاً في درجات الحرارة العالية، إليكم بعض النصائح لتفادي الجفاف بطرق صحية:

1- لا تستسلم للشمس

يجب الابتعاد قدر الإمكان عن التعرض المباشر للشمس، والحرص على التواجد فى أماكن معتدلة الحرارة أو أماكن ظليلة. و إذا كان لا مفر من التعرض للشمس، يمكن ارتداء قبعة فوق الرأس، والعمل بطريقة معتدلة تضمن عدم حدوث إرهاق مفاجئ بسبب الشمس.

2- لا تنس السوائل بعد الإفطار

الحصول على كميات كبيرة من السوائل طوال فترة ما بعد الإفطار يساهم بشكل كبير في حماية الجسم من الجفاف خلال فترة الصيام في اليوم التالي.

كما أن تجنب بعض المشروبات، مثل القهوة والكولا والشاي والمشروبات المحتوية على كافيين أو كميات كبيرة من السكريات يساعد على الحماية من الجفاف الذي تسببه هذه المشروبات.

3- لا تستهن بالأطباق الرمضانية

تعد بعض الأطباق الرمضانية بشكل ما من عوامل تدعيم قدرة الإنسان على محاربة آثار الجفاف، إذ يعتبر قمرالدين مثلا من الأطباق التي تلعب دوراً في منع حدوث مشاكل المعدة المرتبطة بتراكم الأحماض الهضمية، بسبب نقص السوائل في الجسم.

4- لا تعتمد على الماء فقط

من المؤكد أن الماء له دور أساسي فى حفظ توازن السوائل فى الجسم، لكن لا يجب أن ننسى دور العصائر الطبيعية، والفواكة الأخرى التى تحتوي على كميات كبيرة من السوائل، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والأملاح والعديد من العناصر الهامة في توازن سوائل الجسم. ويشمل هذا الليمون والفراولة والبرتقال.