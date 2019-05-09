جمعية حماية المستهلك تناشد ربات البيوت التقشف في موائد رمضان

دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ربات البيوت لطبخ صنف واحد فقط من الطعام ويفضل أن يكون التركيز على طبخ أصناف الخضار الطازجة كونها مفيدة للصحة، والابتعاد عن شراء وطبخ الوجبات السريعة التي تضر بالصحة.

كما دعت إلى عدم شراء العصائر الرمضانية التي تكون معروضة على الأرصفة لأن الباعة المتجولين يقومون بصناعة هذه العصائر في ظروف غير صحية، ويعرضونها للبيع تحت أشعة الشمس الحارقة التي تعمل على تلفها ما يجعلها غير صالحة للإستهلاك والمبادرة لتصنيعها في البيت حفاظا على سلامة وصحة أسرهن.

وناشد رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، في بيان صحفي، اليوم الخميس ربات البيوت لتصنيع الحلويات منزليا، حفاظا على صحة أسرهن وتخفيفا من الأعباء المالية خلال الشهر الكريم، إضافة الى أن تصنيع الحلويات منزليا يسهم بدفع المحلات الصانعة لها بوضع أسعار معقولة أو مناسبة، ذلك أن تكاليف شراء الحلويات تعتبر مرتفعة بشكل كبير.

وقال الدكتور عبيدات أن ربات البيوت عليهن تعليم بناتهن وأولادهن على الإنتاجية من خلال تدريبهم على إنتاج ما يمكن إنتاجه منزلياً، وهو الأمر الذي قد يدفع البنات والأبناء الى التفكير بأمور قد تحفزهم على الإنتاج وليس الإستهلاك عموما.