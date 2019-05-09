تعديل وزاري ام وزاراتي؟؟

بمجرد اعلان التعديلة الوزارية الجديدة، بعد ظهر اليوم الخميس، انطلقت من صالونات عمان السياسية طرفة او نكتة عاجلة تقول ان هذه التعديلة وزاراتية وليست وزارية، نظرا لانها شملت الوزارات باكثر مما شملت الوزراء.
بعض الوزارات تغيرت اسماؤها وبقي وزارؤها، والبعض الآخر تغير وزراؤها وبقيت اسماؤها، اما البعض الثالث فقد تمت اعادتها بعد الغائها، او تفكيكها بعدما سبق لحكومة الرزاز دمجها !!!
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من موقع المتقاعد من العمل العام، والمتباعد عن وقائع الحالة الاردنية الراهنة، الحظ بعين التوجس والقلق... إقرأ المقال