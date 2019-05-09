بين الفن والسياسة.. شمس الكويت تحرق صلعة سلطان تركيا/ فيديو

انتقدت الفنانة شمس الكويتية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلة: إن ”الحكومة التركية هي حكومة حاقدة، وإن أردوغان عايش دور الخليفة، ويريد تطبيق الخلافة الإسلامية على العالم العربي، رغم أنه يحمل أفكار علمانية، حيث يسمح للمثليين جنسيًا بالزواج، ويمنح تراخيص لدور الدعارة والزنا، ومع ذلك فإن بعض العرب في الدول العربية يقومون بتمجيده، ويكنون بالولاء له“.

وحول موقفها المناهض لتركيا، قالت الفنانة شمس الكويتية، خلال استضافتها في برنامج ”مجموعة إنسان“ الذي يقدمه الإعلامي السعودي علي العلياني، على قناة (mbc)“ذهبت كثيرًا إلى تركيا، ولمست ان الأتراك لا يحبون العرب“، معربة عن استيائها من محبة العرب لتركيا رغم معاملتهم السيئة لهم، فالأتراك عنصريون كثيرًا، لا يتكلمون اللغة العربية رغم اتقان البعض لها.

وأضافت شمس الكويتية، أن ”كتب التاريخ تشهد على سرقة الدولة العثمانية لكنور كثيرة من الدول العربية، وأجزاء من الحجر الأسود بالكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وكلما كان يموت لهم سلطان، يقومون بوضع جزء من الحجر الأسود على قبورهم“.

شمس : أردوغان عايش دور الخليفة والشرهة على الي يصدقونه#مجموعة_انسان #شمس_في_مجموعة_انسان pic.twitter.com/RJkLLixO2d — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 7, 2019