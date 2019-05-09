الكونغرس يصر على منحه جميع الوثائق الخاصة بتحقيق مولر

وجهت لجنة مجلس النواب الأمريكي لشؤون الاستخبارات رسالة إلى المدعي العام الأمريكي، ويليام بار، طالبت فيها بمنحها الوثائق الخاصة بـتحقيق روبرت مولر في “التدخل الروسي” المزعوم.

وجاء في بيان صحفي صدر عن اللجنة أن رئيسها، أدام شيف، وجه رسالة للمدعي العام، ويليام بار، طالب فيها بتقديمه الوثائق والمعلومات المرتبطة بتحقيق المدعي الأمريكي الخاص، روبرت مولر”.

وأضاف البيان أن هذه الوثائق تضم “كل المعلومات حول عمل الاستخبارات التي شملها تحقيق المدعي الأمريكي الخاص، بالإضافة إلى النسخة غير المحررة لتقريره، وكذلك الأدلة ذات الصلة”.

وأنهى روبرت مولر في أبريل الماضي تحقيقه حول “التدخل الروسي” في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 والذي استمر أكثر من عامين. وأكد في تقريره الاتهامات الموجهة لروسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، غير أنه لم يعثر على أية أدلة حول وجود “مؤامرة” بين الرئيس ترامب وروسيا، وهو ما نفاه البيت الأبيض والكرملين على حد سواء. ولم يتوصل مولر إلى أي استنتاج معين حول مسألة عرقلة ترامب للعدالة.