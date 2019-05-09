إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل شكلي على حكومة الدكتور الرزاز



عمان_ (بترا)

صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز، وتاليا نص الإرادة: “نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:

1. يعين معالي السيد سلامة حماد السحيم، وزيرا للداخلية.

2. يعين معالي المهندس وليد “محي الدين” المصري، وزيرا للإدارة المحلية.

3. تعين معالي السيدة ياسره عاصم غوشة، وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.

4. يعين معالي المهندس مثنى حمدان غرايبة، وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة.

5. يعين معالي الدكتور محمد محمود العسعس، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

6. يعين معالي السيد سامي كامل داوود، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

7. يعين معالي السيد نضال فيصل البطاينة، وزيرا للعمل.

8. يعين معالي الدكتور سعد فايز جابر، وزيرا للصحة.

صدر عن قصرنا، رغدان العامر في 4 رمضان سنة 1440 هجرية، الموافق 9 أيار سنة 2019 ميلادية”.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.

وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم اعتبارا من 9 -5- 2019:

1. معالي السيد سمير سعيد مراد، وزير العمل.

2. معالي المهندس وليد “محي الدين” المصري، وزير الشؤون البلدية.

3. معالي السيد مهند شحادة خليل، وزير دولة لشؤون الاستثمار.

4. معالي السيد سمير إبراهيم المبيضين، وزير الداخلية.

5. معالي الدكتورة ماري كامل قعوار، وزير التخطيط والتعاون الدولي.

6. معالي المهندس مثنى حمدان غرايبة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

7. معالي الدكتور غازي منور الزبن، وزير الصحة.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي الدكتور محمد محمود العسعس / المستشار الخاص لجلالة الملك، من منصبة اعتبارا من تاريخ 9-5-2019.