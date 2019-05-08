نتنياهو ينتدب نفسه لمنع ايران من الحصول على سلاح نووي

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على تهديدات الرئيس الإيراني حسن روحاني بتسريع تخصيب اليورانيوم، قائلًا “في طريقي إلى هنا، سمعت أن إيران تواصل خططها لتحقيق برنامجها النووي، فلن نسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية”.

وأضاف نتنياهو في خطاب ألقاه في مراسم احياء إسرائيل ذكرى جنودها ومواطنيها الذين قتلوا في الحروب والعمليات، أن “أحداث الأيام القليلة الماضية توضح ما يدور حوله كفاحنا”. وأقيمت المراسم في المقبرة العسكرية في “جبل هرتسل” بالقدس، بحضور الرئيس الإسرائيلي وقائد الجيش.

وأشار نتنياهو إلى أن “هناك محاولة من أولئك الذين يسعون إلى تدمير بلدنا، واقتلاعنا من أرضنا، وفي الـ 100 عام الماضية، حاول أعداؤنا القيام بذلك مرارًا وتكرارًا، لكنهم فشلوا، سوف نستمر في محاربة أولئك الذين يبحثون عن أرواحنا، وسنضع جذورنا في عمق الوطن”.

وقررت طهران تعليق بعض تعهداتها التي قطعتها في إطار الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، مقابل رفع العقوبات عنها. ومن بين هذه التعهّدات وقف الحد من مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب واستئناف تطوير مفاعل أراك. وأمهل روحاني الدول العظمى مدة 60 يوما للتوقيع على اتفاق جديد، أما إخراج هذه التدابير إلى حيز التنفيذ.

وجاء القرار الإيراني، بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق وإعادة فرض العقوبات.