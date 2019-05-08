منزل زوجة الشهيد صدام في بغداد يثير شهية مافيات الاراضي ويشعل خلافاً بين عشيرتين عراقيتين

تسبب منزل كبير في بغداد، تعود ملكيته إلى زوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في نشوب خلاف بين عشيرتين بالعراق.

وقالت النائبة في البرلمان العراقي، عالية نصيف، في بيان، بحسب “روسيا اليوم”، إن خلافا حدث بين عشيرتين بسبب منزل زوجة رئيس النظام العراقي الراحل صدام حسين في منطقة الرضوانية ببغداد.

وأوضح البيان أن “مافيات الأراضي ما زالت مستمرة بحروبها للاستحواذ على الأراضي المربحة ذات المواقع الممتازة”.

وأضاف أن “مزايدة تحدث على أرض في منطقة الرضوانية ببغداد مطلة على النهر يقال إن فيها بيتا كبيرا يعود إلى ساجدة خيرالله، زوجة رئيس النظام السابق، إذ تقدم للمزايدة أكثر من 300 شخص”.

وأردف: “بعد تقدم هؤلاء إلى المزايدة فقد حصلت مشاكل بين عشيرتين حالت دون انعقاد المزايدة، ثم اقتحم شخص من إحدى العشيرتين غرفة مسؤول (حكومي) واعتدى عليه بالضرب، لأنه لم يبع له الأرض خارج المزايدة”.