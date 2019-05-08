في غياب الزملاء غير الاوفياء.. تشييع جنازة الممثلة المصرية محسنة توفيق 

غاب نجوم الفن يوم امس الثلاثاء، عن تشييع جنازة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، بعد الصلاة على جثمانها في القاهرة.

ولم يحضر الجنازة التي شيعت من مسجد السيدة نفيسة سوى الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنانة سلوى محمد علي، مع بعض أفراد أسرة الفنانة الراحلة ومحبيها.

وبكت الفنانة سلوى محمد علي، بكاء شديدًا أثناء خروج الجثمان من المسجد للسيارة المقرر عبرها نقل الجثمان لمثواه الأخير في مقابر أسرة الراحلة المجاورة لشارع صلاح سالم.

وتوفيت محسنة توفيق عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد رحلة عطاء فني حافلة بالكثير من الأعمال.

وقدمت الفنانة القديرة ما يقرب من 80 عملًا فنيًّا متنوعًا سواء في التلفزيون أو السينما أو الإذاعة، كما تألقت في 5 مسلسلات جعلتها تتميز عن باقي فنانات جيلها، لعل أبرزها شخصية أنيسة البدري في مسلسل ”ليالي الحلمية“.

وتعاونت الراحلة أيضًا مع المخرج يوسف شاهين في العديد من الأعمال وكان أشهرها فيلم ”إسكندرية ليه“، وفيلم ”الوداع يا بونابرت“.

ومن أشهر أفلام محسنة توفيق ”البؤساء، والزمار، وقلب الليل، وديل السمكة، وبيت القاصرات، والطقم المدهب، والحب قبل الخبز أحيانًا“.