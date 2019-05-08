القبض على شخصين اطلقا عيارات نارية اثناء احدى المناسبات بالسلط

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في مديرية شرطة محافظة البلقاء قد باشروا منذ ايام التحقيق في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاحدى المناسبات في مدينة السلط، وظهر خلاله عدد من الاشخاص يقومون باطلاق عيارات نارية .

واضاف الناطق الاعلامي انه، ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات، فقد تم تحديد هوية ثلاثة اشخاص قاموا باطلاق النار خلال المناسبة حيث القي القبض على اثنين منهم وضبط سلاح ناري بحوزة احدهما وجرى توديعهما للقضاء الذي قرر توقيفهما، فيما زال البحث جارياً عن الشخص الثالث .