“اتفضل معانا”.. مشروع شبابي يضمن الطعام لكل محتاج في الاسكندرية 

تحت شعار “اتفضل معانا”، اختار طلاب مصريون تصميم مشروع تخرجهم بطريقة مبتكرة، تخرج عن النطاق الأكاديمي، وتقدم خدمة للمجتمع وتتناسب مع شهر رمضان الكريم.

ففي الإسكندرية شمالي مصر، أعلن طلاب قسم إدارة الإعلام بكلية الإدارة والتكنولوجيا في الأكاديمية العربية، عن توزيع صناديق في عدة مناطق بالإسكندرية لجمع الطعام الفائض من المنازل والمطاعم، بداية من شهر رمضان الكريم.

ودشن الطلاب صفحة خاصة بالمشروع على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقالوا في منشوره التعريفي “مجرد طلاب حبوا يعملوا مشروع تخرجهم بشكل غير تقليدي، ففكرنا إزاي نقدر نطور وأنه ميكونش مجرد مشروع أكاديمي”.

ومع أن فكرة جمع الطعام الفائض فكرة مكررة تقوم بها جهات عدة، فإن الجديد في مشروع التخرج هو أن نفس الصندوق يتيح لمن يرغب في الأكل أخذ الطعام مباشرة، حيث يكون الطعام جاهزا للأكل، كما هو مكتوب على الصناديق.

وتسهيلا على الراغبين في التبرع بفائض الطعام، اتفق الطلاب مع إحدى شركات التوصيل للمنازل على أن يجمع مندوبها الطعام من الراغبين في التبرع، وذلك بالاتصال بالشركة عبر تطبيقها على الهواتف المحمولة.

المشروع أثار إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين التوفيق للطلاب في تخرجهم، وطالب بعض المعلقين التواصل مع القائمين على المشروع لإقامة صندوق بجوار منزله، بينما سأل آخرون إن كان للصندوق وجود خارج الإسكندرية، ليرد القائمون بأنه حاليا موجود فقط في الإسكندرية، لكن طموحهم أن يغطي جميع المحافظات المصرية “.

لكن بعض المعلقين سأل عن قدرة الصندوق على الاحتفاظ بالطعام في هذه الأجواء الحارة، ليشرح القائمون على المشروع أن الصندوق مصنوع من مادة مضادة للماء وحافظة للحرارة، كما أن لكل صندوق مسؤولا يتابعه وينظفه ويرتب الطعام بداخله.