إغلاق مصنع مخللات في محافظة المفرق لمخالفته الشروط الصحية

اغلقت كوادر الصحة والسلامة العامة في البادية الشمالية الشرقية، مصنعا للمخللات في بلدية الصالحية التابعة لمنطقة المشنشنة شرق مدينة المفرق بالشمع الاحمر لمخالفته لاشتراطات الصحة والسلامة العامة وبيعه مواد غير صالحة للاستهلاك البشري.

وقال متصرف اللواء احمد السحيم في تصريح صحفي، انه تم تشكيل لجنة للكشف عن مصنع للمخللات بعد ورود معلومات الى لجنة الصحة والسلامة العامة في اللواء تفيد بانه يعمل بطريقة غير صحية،وتبين وجود خزانات سعة الف لتر ضمن المصنع طالها العفن ومواد غذائية على ارضيته و200 كيلو غرام من المخللات تعرضت لأشعة الشمس ومعدة للتغليف.

واضاف ان المضبوطات خلت من تاريخ المصنعية ما يخالف الصحة والسلامة العامة.

وقال انه تم ضبط 36 برميلا تحتوي على مخللات تفوح منها روائح كريهة وطالها العفن.

كما عثرت اللجنة على بركة مياه للصرف الصحي مكشوفة تحاذي المصنع خصصت لتجميع المياه العادمة الخارجة منه اضافة الى تسريب للتمديدات الصحية للمياه العادمة داخل وخارج المصنع الى جانب تواجد الحشرات والعفن على البراميل المخصصة للتصنيع.

ولفت السحيم، الى انه تم التحفظ على الكميات المخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة العامة واتلافها بالطرق العلمية السليمة وتحويل اصحاب المصنع الى الجهات المتخصصة لاتخاذ الاجراءات القانونية والادارية وجبة الاتباع حيال المخالفين.