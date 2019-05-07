لان دمنا رخيص.. ترامب يعفو عن جندي أمريكي قتل معتقلاً عراقياً

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا عن مايكل بهينا، وهو ملازم أول بالجيش قضى خمس سنوات في السجن بتهمة قتل سجين عراقي في عام 2008.

وأدين بهنا، الذي كان حارسا في الجيش في الفرقة 101 المحمولة جوا، بجريمة قتل “غير متعمدة” في منطقة قتال، وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما بعد قتل علي منصور، وهو معتقل وعضو مشتبه به في تنظيم القاعدة.

ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست”، فإن بهينا، الذي جرد منصور من ثيابه، وجعله عاريا، واستجوبه دون إذن، ثم أطلق النار عليه مرتين، ادعى مرارا وتكرارا أنه كان يتصرف دفاعا عن النفس.

وفي بيان مساء امس الاثنين، أعلن البيت الأبيض قرار ترامب بالتوقيع على العفو، مستشهدا بدعم من المجتمع العسكري والمسؤولين المنتخبين في أوكلاهوما، الذين أحيا بعضهم مؤخرا حملة عامة تطلب من الرئيس الإفراج عن بينيا.

وكانت القوات الأمريكية قد احتجزت منصور في عام 2008، بعد وقت قصير من انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق مقابل قافلة كانت مسافرة شمال بغداد، ما أدى إلى مقتل اثنين من أصدقاء بهينا وأعضاء المجموعة. وربط تقرير مخابرات منصور بالهجوم، لكن أطلق سراحه فيما بعد عندما لم يستطع الجيش العثور على أدلة قاطعة على تورطه.

ومن ثم تم أمر بهينا بنقل منصور إلى قريته، لكنه بدلا من ذلك، اصطحبه إلى مجرى سكة حديد منعزل، وطالبه بمزيد من المعلومات قبل ان يقتله.