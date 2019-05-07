الجيش السوري يطلق عملية برية واسعة ومعززة بغارات جوية لدك مقرات جبهة النصرة وبسط سيطرته على ريف حماة/ فيديو
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جرينتش+2 04:57
قصة نزوح بني إسرائيل إلى مصر فى عهد يوسف

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