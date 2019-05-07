عليكم بالنعناع والبقدونس والشاي الاخضر للتخلص من رائحة الفم أثناء الصوم

رائحة الفم الكريهة من أكثر المشكلات التي يواجهها الشخص أثناء الصيام، وقد تعكر صفو يومه، لذلك نستعرض في هذا الموضوع 5 نصائح أساسية تجنبك الحرج من هذه المشكلة.

1- تناول الماء

يجب أن تكثر من تناول المياه بين الإفطار والسحور من أجل ترطيب الفم، مما يقلل من مشكلة

الرائحة الكريهة.

2-تناول النعناع والبقدونس

إذا كنت تريد ضمان رائحة جيدة لفمك فعليك أن تتناول بعض من أوراق النعناع أو البقدونس عقب الانتهاء

من وجبة السحور لأنهما يقضيان على الجراثيم التي تسبب الرائحة الكريهة.

3-تنظيف الأسنان

يجب عليك تنظيف الأسنان عقب وجبتي الإفطار والسحور لأن ذلك يعمل على تنظيف الفم من بقايا الطعام

الموجودة بداخله.

4-تناول الفاكهة والخضراوات

حيث تعمل على تنظيف الفم والأسنان من بقايا الطعام، وتقلل من الجفاف الذي يسبب رائحة الفم الكريهة.

5-تناول الشاي الأخضر

خاصة بعد السحور، لأنه يقضي على الجراثيم ومسببات رائحة الفم الكريهة.