جمعية حماية المستهلك تدعو الى قراءة بيانات بطاقات البيان للسلع قبل الشراء

دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين الى قراءة المعلومات والبيانات المدونة على عبوات السلع خاصة المحتويات وتاريخ التصنيع والانتهاء والوزن الصافي وبلد المنشأ لأهمية هذه المعلومات في اختيار المنتج المناسب.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان قراءة بطاقة البيان ومعرفة محتوياتها سيساعد المواطن على اختيار القرار السليم عند شراء الأغذية المناسبة التي سيتناولها من حيث احتوائها على العناصر الغذائية التي تناسب الوضع الصحي له.

وأضاف، أن بطاقة البيان لسلعة غذائية تشمل العديد من العناصر الغذائية مثل نسب الدهون والكوليسترول والصوديوم والكربوهيدرات والسكر والألياف .

ودعا عبيدات، المستهلكينالى التأكد من أن السعر الموجود على السلعة مناسب ويتماشى مع قدراتهم الشرائية، وأنه نفس السعر لما هو موجود عند الصندوق بسبب ان بعض التجار يقوم بالتلاعب في الأسعار حيث تكون الأسعار المعلنة للشراء أقل من أسعارها عند الدفع.

وناشد عبيدات، المستهلكين وخاصة ربات البيوت إلى الابتعاد عن شراء السلع المرتفعة أسعارها ومقاطعة شرائها لإجبار المحتكرين الى تخفيض أسعارها والبحث عن سلع بديلة لها تكون أسعارها أقل وتؤدي نفس الغرض.