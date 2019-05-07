أوجلان “المنافق وليس المناضل” يحث اكراد سوريا على التفاهم مع تركيا

وجه مؤسس وزعيم “حزب العمال الكردستاني”، عبد الله أوجلان، رسالة إلى “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تشكل أساسها “وحدات حماية الشعب” الكردية، داعيا إياها إلى إيجاد حل سلمي مع تركيا.

وقال أوجلان، المحبوس في سجن تركي بجزيرة إمرالي منذ العام 1999، في بيان أصدره امس الاثنين عبر فريق محاميه، إن على “قوات سوريا الديمقراطية” السعي إلى إيجاد حلول في البلاد مع تركيا بدل الصراع معها، وأن تأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية في سوريا.

وأوضح المحاميان، اللذان قاما بتلاوة البيان، في مؤتمر صحفي، إن السلطات التركية سمحت لهما بلقاء موكلهما لأول مرة منذ يوليو 2011.

وتتهم السلطات التركية أوجلان بالقيام بأنشطة إرهابية على أراضي البلاد. وقامت الاستخبارات التركية باعتقاله على أراضي كينيا يوم 15 فبراير من العام 1999، في عملية نفذت بدعم من الاستخبارات الإسرائيلية.

وأصدرت السلطات التركية، في البداية، حكما بإعدام زعيم ومؤسس “حزب العمال الكردستاني”، لكنها خففت لاحقا العقوبة إلى السجن المؤبد، تحت ضغط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي تسعى أنقرة لنيل عضويته.

وفي أكتوبر/تشرين الاول 2012، بادرت السلطات التركية إلى بدء مفاوضات سلام مع أوجلان، هدفت إلى تسوية النزاع المسلح بين القوات التركية ومسلحي “حزب العمال الكردستاني”، المستمر منذ العام 1984، والذي أودى بحياة نحو 40 ألف شخص.

وتوصلت أنقرة و”حزب العمال الكردستاني” إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تم تطبيقه عام 2013، لكن هذه الهدنة انهارت في يوليو 2015.

وتأتي رسالة أوجلان في الوقت الذي تشهد فيه مناطق شمال سوريا تصعيدا مستمرا بين تركيا من جهة و”وحدات حماية الشعب” الكردية من جهة أخرى، حيث أعلنت الحكومة التركية مرارا نيتها شن عملية عسكرية جديدة ضد المسلحين الأكراد في منطقة شرق الفرات، وباقي أراضي سيطرتهم بمحافظة حلب.

وتسيطر تركيا والقوات الموالية لها من تنظيم “الجيش السوري الحر” على مناطق واسعة بمحافظة حلب، نتيجة عمليتي “درع الفرات”، التي نفذت في 24 أغسطس/آب 2016 ضد “داعش”، و”غصن الزيتون” الجارية منذ 20 يناير/كانون الثاني من العام 2018 ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية ومتحالفة مع “حزب العمال الكردستاني”.